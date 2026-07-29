«Динамо» Владивосток объявило дату и место прощания с Эдуардом Сандлером

31 июля 2026 года состоится церемония прощания с погибшим президентом и главным тренером приморского клуба Эдуардом Сандлером, об этом сообщила пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток.

Церемония пройдёт в СК «Олимпиец», находящимся во Владивостоке по адресу ул. Батарейная, 2. Начало — в 12:00 по местному времени.

«Приглашаем всех, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, был его учеником, коллегой, другом или болельщиком, проводить его в последний путь и почтить память человека, который внёс неоценимый вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока», — говорится в сообщении клуба.

Сандлер погиб 28 июля.