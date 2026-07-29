15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Динамо» Владивосток объявило дату и место прощания с Эдуардом Сандлером

«Динамо» Владивосток объявило дату и место прощания с Эдуардом Сандлером
Комментарии

31 июля 2026 года состоится церемония прощания с погибшим президентом и главным тренером приморского клуба Эдуардом Сандлером, об этом сообщила пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток.

Церемония пройдёт в СК «Олимпиец», находящимся во Владивостоке по адресу ул. Батарейная, 2. Начало — в 12:00 по местному времени.

«Приглашаем всех, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, был его учеником, коллегой, другом или болельщиком, проводить его в последний путь и почтить память человека, который внёс неоценимый вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока», — говорится в сообщении клуба.

Сандлер погиб 28 июля.

Сейчас читают:
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Эксклюзив
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Live
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Эксклюзив
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android