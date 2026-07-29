Центровой Кривых покинул «Зенит», выкупив контракт

19-летний российский баскетболист Илья Кривых, выступающий на позиции центрового, расторг контракт с командой Единой лиги ВТБ «Зенит», об этом сообщила пресс-служба санкт-петербургского коллектива.

«После двух сезонов в системе «Зенита» центровой Илья Кривых продолжит карьеру в другом клубе Единой лиги ВТБ. Игрок воспользовался предусмотренным контрактом правом выкупа, чтобы досрочно прекратить действие соглашения.

Сине-бело-голубые благодарят Илью за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое в системе БК «Зенит». Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в сообщении команды.