15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой Кривых покинул «Зенит», выкупив контракт

Центровой Кривых покинул «Зенит», выкупив контракт
Комментарии

19-летний российский баскетболист Илья Кривых, выступающий на позиции центрового, расторг контракт с командой Единой лиги ВТБ «Зенит», об этом сообщила пресс-служба санкт-петербургского коллектива.

«После двух сезонов в системе «Зенита» центровой Илья Кривых продолжит карьеру в другом клубе Единой лиги ВТБ. Игрок воспользовался предусмотренным контрактом правом выкупа, чтобы досрочно прекратить действие соглашения.

Сине-бело-голубые благодарят Илью за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое в системе БК «Зенит». Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в сообщении команды.

Материалы по теме
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Эксклюзив
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android