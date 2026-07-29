15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлено фото 18-летнего баскетболиста, который выше любого игрока НБА

Представлено фото 18-летнего баскетболиста, который выше любого игрока НБА
Комментарии

В социальных сетях были опубликованы фотографии 18-летнего баскетболиста Джонгкуча Мача, рост которого выше любого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: x.com/Kulturlesite_

Рост Джонгкуча, представляющего Австралию, составляет 229 сантиметров. Рост звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы — 224 см.

Фото: x.com/Kulturlesite_

Австралийский баскетболист выступает за команду BA Centre of Excellence в NBL1 East, второй по значимости лиге Австралии, представляя Австралийский институт спорта. Ему уже поступали предложения о поступлении в Университет штата Луизиана, Колорадский университет и Университет Санта-Клары, для выступлений в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Фото: x.com/Kulturlesite_

Материалы по теме
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Live
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android