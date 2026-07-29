Представлено фото 18-летнего баскетболиста, который выше любого игрока НБА

В социальных сетях были опубликованы фотографии 18-летнего баскетболиста Джонгкуча Мача, рост которого выше любого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: x.com/Kulturlesite_

Рост Джонгкуча, представляющего Австралию, составляет 229 сантиметров. Рост звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы — 224 см.

Фото: x.com/Kulturlesite_

Австралийский баскетболист выступает за команду BA Centre of Excellence в NBL1 East, второй по значимости лиге Австралии, представляя Австралийский институт спорта. Ему уже поступали предложения о поступлении в Университет штата Луизиана, Колорадский университет и Университет Санта-Клары, для выступлений в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).