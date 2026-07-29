Капитан «Енисея» Сонько покинул клуб

25-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда, покинул состав команды Единой лиги ВТБ «Енисей», об этом сообщила пресс-служба красноярского клуба.

В «Енисее» заявили, что Сонько принял решение перейти в другой клуб.

Дмитрий, родившийся в Зеленогорске (Красноярский край), является воспитанником красноярского баскетбола. Первой спортивной школой Сонько стала СШОР «Красноярск». С 2016-го находился в системе «Енисея». Выступал в Единой молодёжной лиге и ДЮБЛ.

С 2020 года стал игроком «Енисея» в Единой лиге, а сезон-2025/2026 провёл в статусе капитана.