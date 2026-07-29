«У меня очков больше, чем побед у вашей команды». Бен Сараф рассказал о трэш-токе Дончича

20-летний израильский защитник Бен Сараф, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», рассказал о трэш-токе со стороны звёздного словенца Луки Дончича, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Думаю, у него было около 19 очков против нас в какой-то момент, он повернулся к нашей скамейке и говорит Теренсу Мэнну: «У меня больше очков, чем общее количество побед твоей команды», — приводит слова Сарафа аккаунт MrBuckBuck в социальной сети Х.

В минувшем сезоне «Лейкерс» дважды встречались с «Нетс». 4 февраля 2026-го «озёрники» победили со счётом 125:109, а Дончич набрал 24 очка, и 28 марта, когда «Лос-Анджелес» победил 116:99, а на счету Луки было 41 очко.