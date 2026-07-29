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«У меня очков больше, чем побед у вашей команды». Бен Сараф рассказал о трэш-токе Дончича

«У меня очков больше, чем побед у вашей команды». Бен Сараф рассказал о трэш-токе Дончича
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20-летний израильский защитник Бен Сараф, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», рассказал о трэш-токе со стороны звёздного словенца Луки Дончича, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Думаю, у него было около 19 очков против нас в какой-то момент, он повернулся к нашей скамейке и говорит Теренсу Мэнну: «У меня больше очков, чем общее количество побед твоей команды», — приводит слова Сарафа аккаунт MrBuckBuck в социальной сети Х.

В минувшем сезоне «Лейкерс» дважды встречались с «Нетс». 4 февраля 2026-го «озёрники» победили со счётом 125:109, а Дончич набрал 24 очка, и 28 марта, когда «Лос-Анджелес» победил 116:99, а на счету Луки было 41 очко.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Винсент, Клебер
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит
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Новости. Баскетбол
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