«Глупы и заезжены до смерти». Уиндхорст — о дебатах про величие между Джорданом и Джеймсом

Журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о дебатах про величайшего игрока в истории между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом («Филадельфия Сиксерс»).

«Как думаете, хоть один человек, который считает, что Джордан лучше Леброна, скажет: «О, он выиграл с четырьмя разными командами, значит, он номер один»? Это фальшивый аргумент. Никто никогда не отдаст ему за это должное. У нас было восемь разных чемпионов за последние восемь лет, Леброн был в восьми финалах подряд.

Кто-нибудь сказал: «О боже, он был в восьми финалах подряд, довольно хорош»? Нет. Никто этого не говорил. Потому что они уже решили. Никто не изменит своего мнения. Они просто хотят услышать ваш аргумент, чтобы изложить свой. Вот почему все эти разговоры нелепы. Если они пройдут 82-0 и выиграют чемпионат, никто, кто уже считает, что Джордан лучше, не поставит Леброна выше него. Это фальшивый аргумент, фальшивая вещь и фальшивый разговор. Что мы здесь делаем? Мы говорим, что он выиграет ещё несколько титулов. Какая нелепая ситуация… Его наследие установлено, определено, завершено.

Что насчёт трёх? Почему не четырёх, почему не пяти? Почему не шести? Почему не 12? Я люблю Чарльза [Баркли]. Он приносит огромную ценность спорту. Говорить, что он добавит два титула… Не знаю, ненавижу это в НБА. Я так ненавижу эти разговоры [о титулах]. Это на 100% факты. Люди, у которых Джордан — величайший, не изменят своего мнения, то же самое касается тех, у кого Леброн — величайший. Вот почему эти дебаты глупы и заезжены до смерти.

Если бы Джордан решил перейти в «Лейкерс» или «Спёрс», что эквивалентно тому, что делает Леброн, вместо «Вашингтон Уизардс», отдали бы вы Джордану должное за большее количество колец? Единственная причина, по которой Джордан не пошёл на восемь финалов подряд — это то, что он решил уйти из баскетбола и играть в бейсбол. Удобно упускается из виду, что изменения в коллективном договоре значительно увеличили паритет, что произошло после восьми финалов Леброна подряд, но неважно», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.