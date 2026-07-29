В Минспорта Приморья ответили, есть ли риск снятия «Динамо» с сезона Единой лиги

Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф прокомментировал смерть президента и главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.

— Как отреагировали на новость о смерти Сандлера?

— Тяжело переживаем утрату, скорбим со всем Приморьем.

— Будет ли оказана помощь семье, в том числе с похоронами?

— Организационные вопросы решаются. Министерство окажет содействие в установленном порядке.

— Нет ли опасений, что «Динамо» не выступит в Единой лиге?

— Это вопрос компетенции клуба и лиги. Исходим из того, что следующий сезон будет завершён согласно регламенту, — приводит слова Графа «Матч ТВ».