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В Минспорта Приморья ответили, есть ли риск снятия «Динамо» с сезона Единой лиги

В Минспорта Приморья ответили, есть ли риск снятия «Динамо» с сезона Единой лиги
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Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф прокомментировал смерть президента и главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.

— Как отреагировали на новость о смерти Сандлера?
— Тяжело переживаем утрату, скорбим со всем Приморьем.

— Будет ли оказана помощь семье, в том числе с похоронами?
— Организационные вопросы решаются. Министерство окажет содействие в установленном порядке.

— Нет ли опасений, что «Динамо» не выступит в Единой лиге?
— Это вопрос компетенции клуба и лиги. Исходим из того, что следующий сезон будет завершён согласно регламенту, — приводит слова Графа «Матч ТВ».

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