В Минспорта Приморья ответили, есть ли риск снятия «Динамо» с сезона Единой лиги

Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф прокомментировал смерть президента и главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.
— Как отреагировали на новость о смерти Сандлера?
— Тяжело переживаем утрату, скорбим со всем Приморьем.
— Будет ли оказана помощь семье, в том числе с похоронами?
— Организационные вопросы решаются. Министерство окажет содействие в установленном порядке.
— Нет ли опасений, что «Динамо» не выступит в Единой лиге?
— Это вопрос компетенции клуба и лиги. Исходим из того, что следующий сезон будет завершён согласно регламенту, — приводит слова Графа «Матч ТВ».