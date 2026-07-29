15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Компания совладельца «Лейкерс» отреагировала на расследование ФБР

Компания совладельца «Лейкерс» отреагировала на расследование ФБР
Комментарии

Американский многопрофильный холдинг, инвестиционный фонд и конгломерат TWG Global отреагировал на расследование Федерального бюро расследований (ФБР) в отношении собственности 66-летнего бизнесмена и совладельца команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Марка Уолтера.

«Марк Уолтер и TWG всегда действовали добросовестно, и те, кто вёл дела с Марком, знают его как честного и прямого человека. Мы сотрудничаем с властями и уверены, что эти вопросы будут разрешены благоприятно», — приводит слова TWG Global Bloomberg.

Уолтер — генеральный директор Guggenheim Partners, частной глобальной финансовой компании с активами под управлением более $ 345 млрд. Он также является генеральным директором и сопредседателем TWG Global.

Материалы по теме
ФБР провело обыск на частном самолёте совладельца «Лейкерс» Марка Уолтера — Bloomberg
Материалы по теме
Миллиардный бизнес босса «Лейкерс» под расследованием в США. Что известно в данный момент?
Миллиардный бизнес босса «Лейкерс» под расследованием в США. Что известно в данный момент?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android