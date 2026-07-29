Компания совладельца «Лейкерс» отреагировала на расследование ФБР

Американский многопрофильный холдинг, инвестиционный фонд и конгломерат TWG Global отреагировал на расследование Федерального бюро расследований (ФБР) в отношении собственности 66-летнего бизнесмена и совладельца команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Марка Уолтера.

«Марк Уолтер и TWG всегда действовали добросовестно, и те, кто вёл дела с Марком, знают его как честного и прямого человека. Мы сотрудничаем с властями и уверены, что эти вопросы будут разрешены благоприятно», — приводит слова TWG Global Bloomberg.

Уолтер — генеральный директор Guggenheim Partners, частной глобальной финансовой компании с активами под управлением более $ 345 млрд. Он также является генеральным директором и сопредседателем TWG Global.