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«Побороться за выход в полуфинал». Капитан «Уралмаша» — о сезоне-2026/2027

«Побороться за выход в полуфинал». Капитан «Уралмаша» — о сезоне-2026/2027
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Капитан и разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Тимофей Герасимов поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2026/2027.

— Поделись своими мыслями о будущем сезоне?
— К новому сезону мы подходим с отличным настроением, большими амбициями и огромным желанием сделать шаг вперёд. Уверен, что в этом году у нас есть всё необходимое, чтобы выступить сильнее, чем в прошлом сезоне, и побороться за выход в полуфинал. В прошлом году по разным причинам нам не удалось выполнить эту задачу, но сейчас команда стала сильнее, а значит, и возможностей добиться успеха стало больше.

Хочется как можно скорее вернуться на площадку, увидеть партнёров по команде и наших болельщиков. Уже соскучился по атмосфере матчей и по всем, кто поддерживает нас. До скорой встречи в новом сезоне! — приводит слова Герасимова пресс-служба команды.

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