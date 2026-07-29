Названа сумма, которую «Клипперс» готовы были предложить Леброну за переход

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин заявил, что руководство клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» предлагало 41-летнему Леброну Джеймс выгодный контракт, пока он находится в статусе свободного агента.

«На этом пути были удивительные претенденты. «Бостон Селтикс», постоянный противник Джеймса на протяжении многих лет, выразил заинтересованность, сообщали источники. «Лос-Анджелес Клипперс» даже обсуждал выгодный однолетний контракт на сумму более $ 20 млн, который позволил бы ему остаться в своём доме в Брентвуде, Калифорния.

Не менее удивительным было то, что «Селтикс» обменяли Джейлена Брауна, MVP финала НБА 2024 года, в команду-соперника по дивизиону 6 июля, и «Сиксерс» внезапно привлекли внимание Джеймса. Но, как поделился [Рич] Пол, его клиент в этот раз ставил «баскетбольное счастье» превыше всего, и алхимия того, что это означало, была личной смесью, которую только Джеймс мог по-настоящему определить», — написал Макменамин в колонке на ESPN.