Бэм Адебайо впервые прокомментировал переход Адетокунбо в «Майами»

Центровой «Майами Хит» американец Бэм Адебайо впервые высказался насчёт присоединения 31-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Янниса Адетокунбо, выступающего на позиции форварда, к «Майами».

«Все видели наши противостояния. У нас один и тот же агент, и мы обсуждали, что было бы, если бы это [мы с Яннисом оказались в одной команде] случилось? И вот мы здесь. Так что я рад предстоящему сезону, рад быть его товарищем по команде и рад той энергии, которую мы получили. Мы хотим перенести этот настрой в сезон», — приводит слова Адебайо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.