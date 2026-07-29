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Бэм Адебайо впервые прокомментировал переход Адетокунбо в «Майами»

Бэм Адебайо впервые прокомментировал переход Адетокунбо в «Майами»
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Центровой «Майами Хит» американец Бэм Адебайо впервые высказался насчёт присоединения 31-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Янниса Адетокунбо, выступающего на позиции форварда, к «Майами».

«Все видели наши противостояния. У нас один и тот же агент, и мы обсуждали, что было бы, если бы это [мы с Яннисом оказались в одной команде] случилось? И вот мы здесь. Так что я рад предстоящему сезону, рад быть его товарищем по команде и рад той энергии, которую мы получили. Мы хотим перенести этот настрой в сезон», — приводит слова Адебайо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

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