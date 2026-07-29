В окружении Леброна Джеймса заявили, что «Лейкерс» были готовы расстаться с ним

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс принял решение покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс» после того, как в его окружении пришли к выводу, что клуб не был заинтересован в его возвращении, несмотря на публичные заявления руководства об обратном. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По информации издания, люди из близкого круга Джеймса посчитали, что «Лейкерс» были готовы расстаться с 22-кратным участником Матча всех звёзд и никогда серьёзно не рассматривали вариант его переподписания, несмотря на слова президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера Роба Пелинки на пресс-конференции после окончания сезона.

«Честно говоря, не знаю, сделали ли мы достаточно, чтобы признать те жертвы, на которые он пошёл, когда согласился передать бразды правления Луке [Дончичу] и Эй Ар [Грину] в этом году. Конечно, у него большое эго, и люди могут говорить что угодно. Но он также лучший бомбардир в истории баскетбола и действительно пытался сделать то, что лучше для команды, чтобы побеждать», — приводит слова источника ESPN.

Одной из ключевых причин разрыва стало изменение стратегии развития «Лейкерс». После того как в феврале 2025 года клуб заполучил Дончича, 25-летний словенец стал центральной фигурой, вокруг которой строилась команда, что автоматически делало 41-летнего Джеймса вторым номером в иерархии. Лос-анджелесский клуб решил сосредоточиться на омоложении состава и подписании Уокера Кесслера, а не на удержании Джеймса.