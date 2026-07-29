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Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА — источник

Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА — источник
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Российский центровой Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной Университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в Единую лигу после скандального отъезда в NCAA из «Локомотива-Кубань». В данный момент Кирилл является свободным агентом после того, как не получил продления с командой Университета и был признан таковым в ходе урегулирования конфликта с «Локо» на заседании комиссии РФБ.

При этом ранее Кирилл был близок к подписанию соглашения с «Зенитом». Предварительные договорённости были достигнуты в мае, однако в ходе кадровых перестановок в самом клубе от кандидатуры Елатонцева были вынуждены отказаться в рамках экономии бюджета.

Таким образом, Кирилл станет первым и, похоже, единственным игроком, которого армейцы подпишут в рамках межсезонья.

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