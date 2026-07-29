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Раскрыты причины, по которым «Голден Стэйт» не обменял Дэвиса и Брауна — источник

Раскрыты причины, по которым «Голден Стэйт» не обменял Дэвиса и Брауна — источник
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«Голден Стэйт Уорриорз» рассматривал возможность обменов на американских звёзд Энтони Дэвиса и Джейлена Брауна, однако в итоге отказался от обоих вариантов. Об этом сообщает журналист The Ringer Логан Мёрдок.

По информации источника, во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе часть руководства «Уорриорз» выступала за обмен Джимми Батлера и драфт-пиков на Дэвиса. Однако история травм 10-кратного участника Матча всех звёзд НБА, а также его желание получить новое продление контракта убедили руководство клуба сохранить Батлера и будущие активы.

Также «Голден Стэйт» имел возможность включиться в борьбу за Брауна перед дедлайном обменов в феврале. При этом внутри организации не смогли прийти к единому мнению относительно того, способен ли бывший игрок «Бостон Селтикс» стать лидером команды после завершения карьеры четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри.

В июле Браун был обменян из «Бостона» в «Филадельфию Сиксерс». В рамках сделки «Селтикс» получили Пола Джорджа, два пика первого раунда и два пика второго раунда.

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