О'Нил: Леброн — скромный, но заносчивый парень

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил поделился мнением о 41-летнем четырёхкратном чемпионе НБА соотечественнике Леброне Джеймсе, который выступает на позиции лёгкого форварда в «Филадельфии Сиксерс».

«Леброн — скромный, но заносчивый парень. Ему нравится, что он лучший бомбардир в лиге. Но знаете что?

Не буду врать, когда я играл, смотрел на статистику Карима и думал: «Чувак, у него 36 тыс., потом 38 тыс. очков. Мне до этого никогда не дотянуть». На днях я посмотрел на статистику Леброна. У него уже 45 тыс. Он по-прежнему набирает в среднем 20 очков. Он ещё наберёт 50 тыс. очков. И знаете что? Мы с вами, скорее всего, умрём раньше, чем кто-то его обгонит», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.