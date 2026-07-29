15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дейв Макменамин: Лука Дончич пригласит весь состав «Лейкерс» в Словению на мини-сбор

Дейв Макменамин: Лука Дончич пригласит весь состав «Лейкерс» в Словению на мини-сбор
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич организует для всей команды четырёхдневный мини-сбор в Словении в августе, сообщает ESPN со ссылкой на инсайдера Дейва Макменамина.

В программу сбора войдут баскетбольные тренировки, гольф, экскурсии по Любляне и другие командные мероприятия. Цель поездки — помочь новичкам команды быстрее адаптироваться к системе главного тренера Джей Джей Редика и наладить «химию» внутри коллектива перед стартом сезона-2026/2027.

Это не первый случай, когда Дончич организует для партнёров по команде выездное мероприятие. В октябре 2025 года словенский разыгрывающий оплатил для «Лейкерс» день в Porsche Experience Center в Южной Калифорнии, где игроки могли протестировать различные модели на трассе.

Сейчас читают:
Лука, настало твоё время! Теперь «Лейкерс» — команда Дончича, но без драфт-пиков
Лука, настало твоё время! Теперь «Лейкерс» — команда Дончича, но без драфт-пиков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android