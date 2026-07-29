Дейв Макменамин: Лука Дончич пригласит весь состав «Лейкерс» в Словению на мини-сбор

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич организует для всей команды четырёхдневный мини-сбор в Словении в августе, сообщает ESPN со ссылкой на инсайдера Дейва Макменамина.

В программу сбора войдут баскетбольные тренировки, гольф, экскурсии по Любляне и другие командные мероприятия. Цель поездки — помочь новичкам команды быстрее адаптироваться к системе главного тренера Джей Джей Редика и наладить «химию» внутри коллектива перед стартом сезона-2026/2027.

Это не первый случай, когда Дончич организует для партнёров по команде выездное мероприятие. В октябре 2025 года словенский разыгрывающий оплатил для «Лейкерс» день в Porsche Experience Center в Южной Калифорнии, где игроки могли протестировать различные модели на трассе.