Клуб Евролиги интересуется Кириллом Елатонцевым — источник

24-летний российский баскетболист Кирилл Елатонцев, выступающий на позиции центрового, получил предложение заключить соглашение с баскетбольным клубом «Дубай» из ОАЭ, который выступает в Евролиге. Об этом сообщает портал «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Согласно имеющейся информации, в подписании Кирилла Елатонцева заинтересован лично главный тренер «Дубая» Хавьер Паскуаль.

На данный момент Кирилл Елатонцев завершил выступления за команду Университета Оклахомы, в составе которой выступал с декабря 2025 года в NCAA, и находится в статусе свободного агента после урегулирования конфликта с руководством клуба «Локомотив-Кубань».