15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клуб Евролиги интересуется Кириллом Елатонцевым — источник

Клуб Евролиги интересуется Кириллом Елатонцевым — источник
Комментарии

24-летний российский баскетболист Кирилл Елатонцев, выступающий на позиции центрового, получил предложение заключить соглашение с баскетбольным клубом «Дубай» из ОАЭ, который выступает в Евролиге. Об этом сообщает портал «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Согласно имеющейся информации, в подписании Кирилла Елатонцева заинтересован лично главный тренер «Дубая» Хавьер Паскуаль.

На данный момент Кирилл Елатонцев завершил выступления за команду Университета Оклахомы, в составе которой выступал с декабря 2025 года в NCAA, и находится в статусе свободного агента после урегулирования конфликта с руководством клуба «Локомотив-Кубань».

Материалы по теме
Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android