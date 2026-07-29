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Инсайдер раскрыл детали потенциального обмена Матурина из «Клипперс» в «Чикаго Буллз»

Инсайдер раскрыл детали потенциального обмена Матурина из «Клипперс» в «Чикаго Буллз»
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«Лос-Анджелес Клипперс» и «Чикаго Буллз» могут оформить обмен канадского защитника Беннедикта Матурина через механизм «сайн-энд-трейд». Как сообщает инсайдер Эван Сидери, «Буллз» могут предложить Айзека Окоро и несколько выборов второго раунда.

Матурин является ограниченно свободным агентом. «Клипперс» сделали ему квалификационное предложение до дедлайна 29 июня, что даёт клубу право повторить любое предложение от другой команды. Стороны также могут договориться о «сайн-энд-трейд», если Матурин захочет перейти в «Чикаго».

Беннедикт перешёл в «Клипперс» на дедлайне в феврале в результате обмена, в котором «Лос-Анджелес» отправил в «Индиану» Ивицу Зубаца и Коби Брауна, получив взамен Матурина, Айзею Джексона, два пика первого раунда и один второго.

В 26 матчах за «Клипперс» после обмена 24-летний канадец набирал в среднем 17,4 очка, 5,5 подбора и 2,5 передачи. Всего в сезоне-2025/2026 за «Индиану» и «Клипперс» он провёл 54 матча со средними показателями 17,6 очка, 5,4 подбора и 2,4 передачи.

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