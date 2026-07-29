«Голден Стэйт» сохранил право обменять Дрэймонда Грина в новом контракте — источник

Форвард Дрэймонд Грин в новом однолетнем контракте с «Голден Стэйт Уорриорз» отказался от неявного права блокировать обмен, которое автоматически возникает у игроков, подписывающих однолетнее соглашение с предыдущей командой. Взамен форвард получит бонус в 15% от суммы контракта в случае обмена, сообщает инсайдер Энтони Слэйтер.

Контракт Грина, по словам источника, был оформлен так, как будто он никогда не отклонял опцию: зарплата выросла примерно на $ 100 тыс., а 15-процентный бонус при обмене сохранён. При этом Грин добровольно лишился права блокировать возможный обмен, чтобы клуб сохранил гибкость на случай изменения планов.

В «Уорриорз» заявляют, что не намерены обменивать 36-летнего форварда, однако структура контракта позволяет им это сделать без согласия игрока.