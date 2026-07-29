15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вода даёт много преимуществ». Джейлен Браун рассказал о пользе тренировок в бассейне

«Вода даёт много преимуществ». Джейлен Браун рассказал о пользе тренировок в бассейне
Комментарии

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», рассказал о пользу тренировок в бассейне.

«Бассейн отлично подходит для кардио, работы над дыханием и взрывной силой. Когда нижняя часть тела находится под водой, нагрузка ощущается совсем по-другому. При этом вода помогает и восстанавливаться. Чем больше ты просто находишься в воде и расслабляешь тело, тем лучше эффект. Вода даёт огромное количество преимуществ. Возможность одновременно работать над взрывной силой, дыханием и восстановлением приносит мне огромную пользу каждый день», — приводит слова Брауна аккаунт dank в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android