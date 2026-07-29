«Вода даёт много преимуществ». Джейлен Браун рассказал о пользе тренировок в бассейне

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», рассказал о пользу тренировок в бассейне.

«Бассейн отлично подходит для кардио, работы над дыханием и взрывной силой. Когда нижняя часть тела находится под водой, нагрузка ощущается совсем по-другому. При этом вода помогает и восстанавливаться. Чем больше ты просто находишься в воде и расслабляешь тело, тем лучше эффект. Вода даёт огромное количество преимуществ. Возможность одновременно работать над взрывной силой, дыханием и восстановлением приносит мне огромную пользу каждый день», — приводит слова Брауна аккаунт dank в социальной сети Х.