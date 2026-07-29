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«Панатинаикос» подписал Сильвена Франсиско на три года за € 10,5 млн — источник

«Панатинаикос» подписал Сильвена Франсиско на три года за € 10,5 млн — источник
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Греческий «Панатинаикос» подписал контракт с 28-летним французским разыгрывающим Сильвеном Франсиско, сообщает BasketNews.

По информации источника, соглашение рассчитано на три года, а зарплата баскетболиста составит более € 3,5 млн за сезон. Общая сумма контракта превысит € 10,5 млн. Для оформления перехода «Панатинаикос» также выплатил французскому АСВЕЛу € 1 млн в качестве компенсации.

Франсиско ранее подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом после ухода из литовского «Жальгириса», однако финансовые трудности французского клуба поставили под вопрос его будущее. Бюджет АСВЕЛа был существенно сокращён, после чего «Панатинаикос» проявил интерес к игроку.

В сезоне-2025/2026 Франсиско провёл 33 матча в Евролиге в составе «Жальгириса», набирая в среднем 16,5 очка, 6,5 передачи и 2,9 подбора. Француз занял второе место в голосовании за звание MVP регулярного чемпионата Евролиги, уступив только Александару Везенкову.

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