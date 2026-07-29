Брат Оби Топпина продолжит карьеру в Европе, подписав контракт с «Хапоэлем» из Тель-Авива

«Хапоэль» из Тель-Авива объявил о подписании трёхлетнего контракта с форвардом Джейкобом Топпином, младшим братом игрока НБА Оби Топпина. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029.

26-летний американский форвард ростом 206 см последние три сезона провёл в НБА и G-лиге. В НБА он сыграл 31 матч за «Нью-Йорк Никс» и «Атланту Хоукс», набирая в среднем 1,4 очка, 0,7 подбора и 0,3 передачи при реализации с игры 51,2%. В G-лиге его показатели значительно выше — 19,2 очка, 8,2 подбора и 2,6 передачи в 73 матчах при точности двухочковых 55,7% и трёхочковых — 33,9%.

Топпин начал профессиональную карьеру после драфта НБА 2023 года, где он не был выбран. До этого он провёл четыре сезона в студенческом баскетболе, включая три года в университете Кентукки. В 2024 году он участвовал в конкурсе данков на Матче всех звёзд НБА.

Для Топпина это будет первый европейский этап карьеры. Клуб активно работает над получением для него израильского гражданства по еврейскому происхождению, что позволит зарегистрировать его как израильского игрока во внутренних турнирах.