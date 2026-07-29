Чарания: руководство «Кливленда» тайно встречалось с Леброном в Акроне в начале июля

Руководство «Кливленд Кавальерс» провело тайную встречу с Леброном Джеймсом в его родном Акроне в начале июля, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в подкасте Game Over.

По словам источника, во встрече участвовали президент «Кавальерс» Коби Альтман, генеральный менеджер Брэндон Уимс и члены семьи Гилберт, владеющей клубом. Встреча состоялась до того, как Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию Сиксерс». Агент игрока Рич Пол, который был гостем подкаста, удивился, что информация о встрече стала известна.

«В начале июля? Подожди. Откуда ты об этом узнал?» — ответил Пол.

Напомним, «Кливленд» рассматривался как один из фаворитов в борьбе за 41-летнего форварда, но Джеймс в итоге подписал двухлетний контракт с «Сиксерс» на $ 8 млн.