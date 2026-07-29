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«Титул или смерть». Аллен Айверсон — об ожиданиях от «Филадельфии» после перехода Леброна

«Титул или смерть». Аллен Айверсон — об ожиданиях от «Филадельфии» после перехода Леброна
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон поделился своими ожиданиями от выступления «Филадельфии Сиксерс» после перехода в клуб четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса в сезоне-2026/2027.

«Это определённо будет «чемпионство или смерть». Это именно то, что нам было нужно. Очевидно, что вместе с Леброном в составе у любой команды есть шанс на победу. Но, конечно, многое должно сложиться удачно в течение сезона, в первую очередь в плане здоровья. Но что касается лидерских качеств, таланта, войн, в которых он участвовал, и его умения справляться с любыми ситуациями, которые могут возникнуть на баскетбольной площадке, то Джеймс просто повышает шансы любой команды на победу в чемпионате и на большой успех. Он один из тех, кто делает разницу, чувак. Не зря Леброн является королём», — приводит слова Айверсона портал Fadeaway World.

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