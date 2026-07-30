Леброн установил новый рекорд продаж джерси после объявления о переходе в новую команду

Майка форварда Леброна Джеймса в форме «Филадельфии Сиксерс» разошлась лучше, чем у японского бейсболиста Сёхэя Отани, и стала самой продаваемой среди игроков, перешедших в новую команду, в первые 48 часов после объявления о трансфере. Об этом сообщает Fanatics.

Спрос на джерси Джеймса оказался настолько высоким, что первоначальный запас взрослых маек с 23-м номером был полностью раскуплен всего за два часа после новости о его переходе. В течение первых 72 часов на сайте ритейлера также временно исчезли из продажи несколько цветовых вариантов формы. Однако уже к 29 июля все размеры и расцветки снова были доступны для заказа.

Напомним, контракт Джеймса с «Сиксерс» рассчитан на два года, а его сумма составляет $ 8 млн.