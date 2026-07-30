«Самара» определилась с будущим одного из своих воспитанников

Клуб Единой лиги ВТБ «Самара» решил сохранить в составе лёгкого форварда Данилу Чикарева и предложил ему новый контракт. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

24-летний Чикарев — воспитанник самарского баскетбола. В прошлом сезоне Единой лиги он провёл 29 матчей, в пяти из них выходил в стартовой пятёрке. В среднем за 15 минут на площадке Данила набирал 3 очка и совершал 3,1 подбора.

«Самара» завершила регулярный чемпионат на последнем, 11-м месте, одержав лишь две победы при 38 поражениях. Ранее «Чемпионат» подробно подвёл итоги минувшего сезона самарского клуба.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: