Джош Ричардсон завершил карьеру после 10 сезонов в НБА, заработав $ 62 млн

Атакующий защитник Джош Ричардсон объявил о завершении карьеры в баскетболе.

«Я всегда отдавал игре всего себя, и именно поэтому могу говорить об этом без сожаления. Я благодарен за возможность по-настоящему полюбить баскетбол и почувствовать, что он отвечал мне тем же. На каждом этапе моей карьеры мне приходилось добиваться всего самому — в школе, колледже и НБА я каждый день честно работал, чтобы стать лучшей версией себя. Хочу поблагодарить всех болельщиков, тренеров и партнёров по команде. Надеюсь, я оставил после себя хорошее впечатление и добрую память», — написал Ричардсон в соцсетях.

Джош Ричардсон был выбран на драфте НБА 2015 года под 40-м номером во втором раунде «Майами Хит». За 10 сезонов в лиге он провёл 554 матча в регулярных чемпионатах, в среднем набирая 11,5 очка, 3,0 подбора и 2,6 передачи при 42,8% реализации бросков с игры и 36,3% — из-за дуги.

За время выступлений в НБА Ричардсон заработал $ 62,3 млн только по контрактам — без учёта спонсорских соглашений. Больше всего он получал в период с 2019 по 2023 год — от $ 9 до 12 млн за сезон, играя за «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеан». В начале карьеры, за первые три сезона в «Майами», его доход составил около $ 3 млн.