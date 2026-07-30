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Расследование по Каваю Леонарду может затянуться до 2027 года — ESPN

Расследование по Каваю Леонарду может затянуться до 2027 года — ESPN
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Расследование по делу лёгкого форварда Кавая Леонарда, которого ранее «Лос-Анджелес Клипперс» обменял в «Торонто Рэпторс», может затянуться до 2027 года. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге.

Как говорится в материале, НБА расследует, не обошли ли «Клипперс» потолок зарплат для выплат Леонарду в обход правил. Если стороны не смогут согласовать выводы расследования или возможное мировое соглашение, предусматривающее наказание для клуба, процесс может растянуться на несколько лет.

Напомним, в центре скандала — компания Aspiration. Она заключила с «Клипперс» 23-летний спонсорский контракт на $ 300 млн, а затем, спустя несколько месяцев, подписала с Каваем Леонардом соглашение на $ 28 млн, не требовавшее от него фактической работы. В марте 2025 года Aspiration обанкротилась, а в июне 2026-го её сооснователя Джозефа Сандберга приговорили к 14 годам тюрьмы за мошенничество с инвесторами на сумму не менее $ 145 млн. Владелец «Клипперс» Стив Балмер, вложивший в компанию $ 60 млн, в свою очередь, утверждает, что сам стал жертвой мошенничества.

Расследование ведёт нью-йоркская юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz — одна из самых влиятельных и дорогих в США. НБА привлекает её только к самым сложным внутренним делам. Именно эта фирма в 2014 году расследовала дело владельца «Клипперс» Дональда Стерлинга, которое завершилось его пожизненной дисквалификацией и вынужденной продажей клуба. Если соглашение не будет достигнуто, дело может перейти к независимому арбитру, которого совместно назначат НБА и профсоюз игроков. Его решение будет окончательным и не подлежит обжалованию.

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