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41-летний Леброн Джеймс может провести в НБА ещё четыре сезона

41-летний Леброн Джеймс может провести в НБА ещё четыре сезона
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Агент лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса, Рич Пол, высказался о том, как долго его клиент ещё сможет выступать в НБА. Сейчас Леброну 41 год, а в декабре ему исполнится 42.

«Думаю, «Филадельфия» придаст ему энергии. Возможно, он сыграет ещё два сезона. А может, и четыре», — приводит слова Пола ESPN.

Подписание контракта с «Филадельфией» автоматически сделает Леброна самым возрастным игроком в истории клуба: как только 41-летний форвард выйдет на паркет, он превзойдёт достижение Нэта Харли, выступавшего за «Сиксерс» в возрасте 40 лет 138 дней в сезоне-1954/1955. Сезон-2026/2027 станет для Леброна 24-м в НБА — это абсолютный рекорд лиги по продолжительности карьеры.

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