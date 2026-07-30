АСВЕЛ может покинуть ещё ряд игроков после перехода Сильвена Франсиско — BasketNews

Лидеры французского баскетбольного клуба АСВЕЛ могут покинуть команду до старта сезона-2026/2027. Вслед за Сильвеном Франсиско, перешедшим в «Панатинаикос», клуб могут покинуть Даниэль Тайс, Ник Уэйлер-Бэбб и Армони Брукс, сообщает BasketNews.

По информации источника, руководство АСВЕЛа испытывает финансовые трудности, из-за чего несколько дорогостоящих новичков, подписанных в межсезонье, теперь доступны для перехода в другие команды.

Неопределённость коснулась и баскетболистов, которые пока не были официально объявлены. АСВЕЛ получил устные согласия от Джоэла Боломбоя, Патти Миллса и Нейтана Сестины, однако неясно, будут ли эти сделки в итоге завершены. Последними официальными объявлениями клуба стали возвращение Ива Понса (7 июля) и продление контракта с Мбайе Ндиайе (8 июля). С тех пор АСВЕЛ не подтверждал других переходов.