Аналитик сайта НБА обозначил важный вопрос для «Бруклина». Он касается Егора Дёмина

Аналитик официального сайта НБА Джон Шуман составил рейтинг силы команд Восточной конференции, в котором поставил «Бруклин Нетс» на 14-е место — предпоследнее в конференции. Кроме того, эксперт обозначил ключевой вопрос, на который каждая команда должна ответить в предстоящем сезоне, — он связан с российским защитником Егором Дёминым.

«Насколько хороши будут «Нетс» в сезоне-2026/2027, не так важно, как то, насколько сильной команда сможет стать через несколько лет. Поэтому крайне важно, чтобы клуб не ошибся с лотерейными выборами двух последних драфтов. Дёмин и Микель Браун на двоих выполнили 51 трёхочковый бросок (60% от всех своих попыток) из 85 бросков в Летней лиге. Вероятно, это слишком высокая доля, учитывая габариты первого и взрывную атлетичность второго. Брауну ещё потребуется время, чтобы освоиться, но для Дёмина момент настал уже сейчас — он должен сделать большой шаг вперёд и показать, что у этой франшизы действительно светлое будущее», — говорится в материале Шумана.

Главные новости дня: