Тренер с зарплатой $ 7,25 млн женился на бывшей помощнице, которая младше его на 20 лет

Главный тренер мужской баскетбольной команды университета Алабамы Нейт Оутс женился на своей бывшей помощнице Алекс Аччетте, которая младше его на 20 лет. 51-летний специалист входит в число самых высокооплачиваемых тренеров студенческого баскетбола США. Его оклад составляет $ 7,25 млн в год.

До этого Оутс состоял в браке с Кристал, с которой прожил 26 лет. Пара развелась в 2023 году. У бывших супругов трое дочерей. В 2015 году Кристал перенесла агрессивную форму лимфомы и впоследствии победила болезнь.

31-летняя Аччетта начала работать в баскетбольной программе университета Алабамы в 2015 году, а после окончания учёбы вошла в тренерский штаб. Она трудилась под руководством Оутса до октября 2022 года, после чего перешла в организацию клуба НБА «Даллас Маверикс».

В апреле этого года Оутс впервые публично подтвердил отношения с Аччеттой, назвав её своей невестой. О свадьбе стало известно после того, как фотографии с церемонии появились в социальных сетях.

Главные новости дня: