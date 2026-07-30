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«Енисей» объявил о переходе защитника Ивана Белоусова

«Енисей» объявил о переходе защитника Ивана Белоусова
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Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с российским защитником Иваном Белоусовым. Игрок будет выступать за команду в сезоне-2026/2027.

25-летний Белоусов ростом 197 см начал карьеру в московской школе «Тринта», после чего оказался в системе «Зенита». В составе петербургского клуба с 2019 по 2021 год он выступал за фарм-команду и молодёжку, а также дебютировал в Единой лиге ВТБ. Позже защитник играл в Казахстане и «Тамбове», затем два сезона провёл в МБА-МАИ, дважды став бронзовым призёром Кубка России.

Прошедший сезон Белоусов провёл в УНИКСе, с которым завоевал серебро Единой лиги и Winline Basket Cup. В среднем за игру в чемпионате он проводил на площадке около 10 минут, набирая 2,7 очка, делая 1,2 подбора и 0,8 передачи.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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