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Иван Белоусов прокомментировал переход в «Енисей»

Иван Белоусов прокомментировал переход в «Енисей»
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Защитник Иван Белоусов, подписавший контракт с красноярским «Енисеем», рассказал об эмоциях от перехода в новый клуб.

«В первую очередь хочу поблагодарить «Енисей» за предоставленную возможность. Испытываю только положительные эмоции и очень рад присоединиться к команде. Мне нравится стиль игры «Енисея» и подход тренерского штаба.

Когда поступило предложение, я сразу понял, что хочу играть именно здесь. Хочется максимально продуктивно провести сезон, много работать, приносить как можно больше побед болельщикам и добиться самых высоких результатов», — приводит слова Белоусова пресс-служба «Енисея».

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Комментарии
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