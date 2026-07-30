Баркли — о карьере Леброна: возможно, величайшее достижение в истории спорта

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик американец Чарльз Баркли высказался о карьере форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса. По словам Баркли, достижения Джеймса можно считать величайшей историей в мировом спорте, несмотря на то что сам он считает Майкла Джордана лучшим игроком всех времён.

«Леброн Джеймс, как мне кажется… Я всё-таки человек из лагеря Майкла Джордана, сразу уточню. Но то, чего добился Леброн, — это, возможно, величайшее достижение в истории спорта. Во-первых, если посмотреть на Коби Брайанта, Кевина Гарнетта и других подобных игроков, то в начале карьеры в НБА они не были хорошими баскетболистами. Это правда.

За свои 40 лет в НБА я не видел другого игрока, который с первого дня играл бы настолько хорошо, как Леброн. И то, что он стал одним из величайших баскетболистов всех времён… Он никогда не попадал в неприятности, особенно учитывая нынешний 24-часовой новостной цикл и социальные сети. То, насколько великим он остаётся с 18-го сезона в НБА и до сих пор, делает его историю одной из величайших в спорте. Потому что, во-первых, он был настолько хорош с самого первого дня.

Как я уже сказал, какими бы великими ни стали Коби, Кевин Гарнетт и другие игроки, в первые несколько лет в НБА они не были хороши. А Леброн был хорош с первого дня. И то, что он ни разу не попадал в неприятности и при этом столько лет сохранял такой уровень игры, делает его историю одной из величайших за всю историю спорта. По крайней мере, на мой взгляд», — сказал Баркли в подкасте Дрэймонда Грина.