Баскетбольная «Бавария» объявила о переходе форварда «Барселоны» Майлза Норриса

Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании контракта с американским форвардом Майлзом Норрисом. Соглашение 26-летнего баскетболиста рассчитано на два года — до лета 2028 года.

Норрис переходит в немецкий клуб после первого полного сезона в Европе, который он провёл в «Барселоне». В Евролиге в прошедшем сезоне он набирал в среднем 4,0 очка и делал 2,6 подбора за 12 минут на площадке. В чемпионате Испании его статистика была выше — 6,8 очка и 3,6 подбора в среднем за 20 минут при реализации трёхочковых 37,5%.

До переезда в Европу Норрис выступал в G League за «Мемфис Хастл» (17,0 очка, 5,5 подбора, 38,6% трёхочковых) и «Колледж Парк Скайхокс», а также провёл три матча за «Бостон Селтикс» в НБА в апреле 2025 года. В «Баварии» он воссоединится с защитником Дуэйном Вашингтоном, с которым знаком по совместным тренировкам в США.