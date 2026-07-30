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Определился новый клуб Захара Ведищева на следующий сезон Единой лиги — источник

Определился новый клуб Захара Ведищева на следующий сезон Единой лиги — источник
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26-летний защитник Захар Ведищев продолжит карьеру в «Самаре». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Контракт спортсмена с краснодарским «Локомотивом-Кубань» истёк нынешним летом.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Ведищев принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 2,2 очка, совершал один подбор и отдавал 0,3 передачи.

Ранее президент и главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер, рассуждая о совмещении руководящей и тренерской должностей, рассказал о своём отношении к президенту «Локомотива-Кубань» Андрею Ведищеву, а также в шутливой манере высказался о Захаре.

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