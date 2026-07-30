Георгий Жбанов — о работе с Душко Ивановичем: танки грязи не боятся

28-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером Душко Ивановичем.

— Ты, наверное, наслышан про специфику работы Душко Ивановича. Какие у тебя ожидания?

— Я вам так скажу: танки грязи не боятся! Будем работать, будем пахать. Это то, что я люблю. И я думаю, что соберётся коллектив, который будет солидарен со мной, и мы вместе пойдём к одной общей большой цели, — сказал Жбанов во влоге-интервью СБГ Daily.

Помогать Ивановичу на позиции ассистентов будут испанец Артуро Альварес, черногорец Благота Секулич и россиянин Максим Учайкин. Тренером по общей физической подготовке назначен хорват Йосип Милиша, который на этой должности заменит словенца Юре Дракслара.