Жбанов ответил, готов ли стать новым капитаном «Зенита»

Лёгкий форвард петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал ситуацию с капитанской повязкой, освободившейся после ухода американца Трента Фрейзера. Отметим, что Жбанов выступает за команду с 2023 года.

— С уходом Фрейзера освободилась капитанская повязка. Если вдруг тебе предложат, готов ли ты взять на себя роль капитана?

— Я не знаю, не мне судить, заслужил я быть капитаном или нет. Но если предложат, я бы с удовольствием покапитанил. Но, я думаю, в нашем коллективе есть и более опытные ребята.

Это Андрей Воронцевич и Дима Кулагин. На данном этапе карьеры они заслуживают капитанскую повязку больше, чем я. Они мудрее, старше, опытнее. У Цевы вообще там только из одних детей можно стартовую пятёрку собирать (смеётся). Поэтому пускай будет Андрей Константинович или джентльмен Дмитрий, — сказал Жбанов на YouTube-канале «СБГ Daily».