Георгий Жбанов высказался об уходе Трента Фрейзера и Ксавьера Муна из «Зенита»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал уход звёздных защитников Трента Фрейзера и Ксавьера Муна, которые покинули команду в межсезонье.

— Как тебе уход Муна и Фрейзера? Расстроился?

— Я не то чтобы расстроился, я просто понимаю, что это жизнь. Всё когда-то заканчивается, и начинается новая глава. Да, с ребятами мы уже были близки. Долгое время играли вместе. Сложились хорошие приятельские отношения. Но, как я сказал ранее, это жизнь. И жизнь всегда меняется. Нужно с благодарностью смотреть на всё это. Поблагодарить друг друга за совместную работу и жить дальше.

Буду теперь наблюдать за ними. Болеть за Болонью и за этих медведей (Фрейзер перешел в «Виртус» из Болоньи, а Мун продолжит карьеру в канадском «Виннипеге». — Прим. «Чемпионата»). Я не знаю, кто это. Ребята, извините (смеётся). Посмотрим, где Мун будет по ходу сезона, буду и за ту команду болеть. Я всегда, когда смотрю Евролигу или какие-то другие чемпионаты, где играют мои старые знакомые, болею за них, поддерживаю. Поэтому удачи им и, главное, без травм, — сказал Жбанов во влоге-интервью для СБГ Daily.