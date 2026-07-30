Президент «Уралмаша» объяснил, почему клуб собирает молодых игроков вместо легионеров

Президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил, что клуб формирует игровую пятёрку из молодых российских баскетболистов, чтобы в будущем снизить зависимость от легионеров.

«Мы создаём пятёрку из молодых российских игроков 2006-2007 годов рождения, чтобы в будущем полностью не зависеть от легионеров. Сейчас подписали с Ильёй Кривых контракт на два года. Это хороший фактурный игрок ростом 210 сантиметров, отлично проявивший себя в молодёжной Единой лиге ВТБ, баскетболист сборной России. У нас в стране много талантливых молодых баскетболистов», — приводит слова Ганиенко издание «Матч ТВ».