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Леброн и ESPN близки к соглашению о документальном сериале в духе «Последнего танца»

Леброн и ESPN близки к соглашению о документальном сериале в духе «Последнего танца»
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41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе пенсильванского клуба «Филадельфия Сиксерс», и крупная американская телекомпания ESPN близки к соглашению о создании документального сериала, в котором будет рассказываться о закулисной жизни Короля в духе «Последнего танца». Об этом сообщает издание The Athletic.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

Джеймс был свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года.

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