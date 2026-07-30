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Гомельский ответил фанату на вопрос, зачем ЦСКА играть домашние матчи Евролиги в Сербии

Гомельский ответил фанату на вопрос, зачем ЦСКА играть домашние матчи Евролиги в Сербии
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможном проведении домашних матчей ЦСКА и российских клубов в Евролиге на нейтральной площадке. Фанат поинтересовался у специалиста, почему игры нельзя проводить в Калининграде.

— Зачем ЦСКА играть домашние игры Евролиги в Белграде? У нас есть уже прекрасно опробованный Калининград.
— По-моему, вы не поняли. Дело не в том, чтобы не играть в Москве. Евролига предлагает (пока неофициально) не играть в России, а выбрать нейтральное поле, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Российские команды не участвуют в еврокубках с весны 2022 года.

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