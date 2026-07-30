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Гомельский объяснил, с чем связано трансферное затишье у ЦСКА

Гомельский объяснил, с чем связано трансферное затишье у ЦСКА
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о трансферной кампании ЦСКА в нынешнее межсезонье. К настоящему моменту состав московского клуба не пополнил ни один новичок.

— Скажите, пожалуйста, чем вы обуславливаете трансферное затишье у московского ЦСКА?
— Подавляющее количество игроков, которые устроили бы ЦСКА по уровню своего мастерства, не горят желанием переезжать в Москву в современных условиях. А брать абы кого не имеет смысла. Заинтересовать баскетболистов звёздного уровня можно только неимоверным увеличением суммы контракта. ЦСКА сейчас не может себе этого позволить, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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