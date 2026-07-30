«Самара» продлила контракт с одним из лидеров на новый сезон Единой лиги

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон.

Фото: БК «Самара»

«Дима всего лишь за сезон стал одним из символов клуба: местный парень, немногословный, но прошедший хорошую школу в жизни и в баскетболе, многое умеющий на площадке, способный подарить своей игрой невероятные эмоции болельщикам, но пока ещё не достигший пика карьеры. Знаю, что у него были различные варианты, но очень рад, что нам удалось сохранить Чебуркина — это, безусловно, один из тех игроков, вокруг которых будет строиться наша обновлённая команда», — приводит слова спортивного директора «Самары» Андрея Фёдорова пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Чебуркин провёл за «Самару» 31 матч, набирая в среднем 11,8 очка, делая 3,7 подбора и 1,7 результативной передачи за игру.