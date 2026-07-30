Форвард Чебуркин объяснил, почему решил остаться в «Самаре» ещё на сезон

Форвард Дмитрий Чебуркин прокомментировал продление контракта с баскетбольной «Самарой». Соглашение с игроком рассчитано ещё на один.

«Остаться в «Самаре» для меня было приоритетным вариантом. Я рад, что команда продолжит выступать в Единой лиге ВТБ. Город и болельщики это заслуживают. Новый сезон обязан сложиться и для меня, и для «Самары» более успешно, чем предыдущий. На предсезонке мы должны найти необходимый игровой баланс, стать единым целым и подойти к старту сезона во всеоружии, чтобы радовать болельщиков победами и зрелищным баскетболом. Передаю всем большой привет! Скоро увидимся!» – сказал Чебуркин.

В чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 Чебуркин принял участие в 31 матче, в среднем набирая 11,8 очка, делая 3,7 подбора и 1,7 результативной передачи.