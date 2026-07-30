Шакил О'Нил выделил главный недостаток в игре Виктора Вембаньямы

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил выделил главный недостаток в игре 22-летнего французского центрового Виктора Вембаньямы, выступающего за команду «Сан-Антонио Спёрс».

«Вембаньяма — игрок совершенно особенный. В истории «Спёрс» были два настоящих символа клуба — [Тим] Данкан и [Данкан] Робинсон, и он способен как будто объединять в себе сильные стороны обоих: может играть лицом к кольцу, как Данкан, бежать по площадке и при этом сохранять мощь, как Робинсон, а ещё использовать дрим-шейк, как [Хаким] Оладжьювон.

Но ему нужно научиться лучше бороться за позицию внизу, под кольцом, где он хочет получать мяч. Когда ты высокий, более низкие соперники всегда будут пытаться перекрыть тебе нижнюю часть корпуса. Нужно научиться использовать их вес против них самих, давить на них и за счёт движения, похожего на шаг в тайцзи, смещаться мимо. Я сам, когда играю, постоянно чувствую жёсткий контакт. Как только соперник начинает давить, я использую это давление, чтобы шагнуть вперёд и пройти его.

И ещё ему нужно чаще выбирать броски с высоким процентом попадания. Да, степ-бэк из-за дуги выглядит красиво, но это не самый надёжный вариант. Если игрок ростом 2,24 метра умеет бросать и получает мяч глубоко в посте, он должен брать самый безопасный бросок. Степ-бэк-«трёшки» — только как редкое дополнение, в особых ситуациях. Если бы он был ещё более доминирующим, «Спёрс» не упустили бы преимущество в 29 очков (речь про матч в финале НБА. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал О'Нил в видео на YouTube-канале The Old Man and The Three.