«Лига Ставок» — премиальный спонсор БК «Зенит»

Стороны объявили о сотрудничестве 30 июля, в Доме Спорта в Санкт-Петербурге. По условиям соглашения, заключённого на сезон-2026/2027, «Лига Ставок» становится премиальным партнёром «Зенита».

Договор подписали председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. Соглашение направлено на развитие баскетбола в России. В планах партнёров объединение усилий для популяризации профессионального баскетбола среди молодёжи.

В рамках сотрудничества логотип букмекера появится на игровой форме основной команды клуба. Для болельщиков подготовят совместные проекты по повышению комфорта на аренах, развлекательные активности, эксклюзивный контент и специальные предложения. Также стороны выпустят совместную коллекцию клубной атрибутики и проведут рекламную кампанию с участием лидеров мнений.

«Развитие баскетбольного клуба невозможно без сильных и надёжных партнёров. Мы рады началу сотрудничества с «Лигой Ставок» — компанией, которая хорошо понимает ценность профессионального спорта, системно его поддерживает и стала партнёром одного из самых ярких и амбициозных клубов, входящих в славную спортивную семью «Зенита». Уверен, наша совместная работа станет основой для реализации целого ряда проектов», — отметил председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев.

Ожиданиями от сотрудничества поделился и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский: «Рассматриваем это партнёрство как долгосрочное сотрудничество, основанное на общих ценностях. Нас объединяют стремление к победе, уважение к болельщикам и желание вместе развивать российский баскетбол, делая его современнее, ярче и интереснее. Для «Лиги Ставок» важно не просто поддерживать спорт, а вместе с «Зенитом» создавать дополнительную ценность для всей баскетбольной экосистемы».