Экс-игрок НБА назвал главную проблему «Филадельфии» после прихода Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА Джефф Тиг считает, что после перехода четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса в «Филадельфия Сиксерс» команда может столкнуться с проблемой распределения владений в атаке.

«Думал, что Леброн вернётся в «Кливленд Кавальерс», чтобы Бронни тоже оказался в Кливленде и мог играть там под фамилией Джеймс. А затем Леброн занялся бы вопросом приобретения доли в клубе. Но в «Филадельфии» просто не хватит мячей на всех. Джейлен Браун в прошлом сезоне бросал примерно по 22 раза за игру, Тайриз Макси тоже выполнял около 22 бросков за матч. А когда Джоэл Эмбиид был здоров, именно вокруг него строилась вся атака. И теперь вы добавляете Леброна… Не знаю, хватит ли всем мяча», — сказал Тиг в эфире подкаста Nightcap.