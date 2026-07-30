Шакил О'Нил назвал три клуба, которые больше подходят Леброну, чем «Филадельфия»

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил назвал три клуба, которые больше подошли бы 41-летнему четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу.

«Это правда очень неожиданно. Насколько понимаю Джеймса и его команду, самым безопасным вариантом было бы вернуться в «Кливленд», чтобы завершить карьеру — всё-таки там у него большой дом, там его дом. Либо отправиться в «Голден Стэйт» и объединиться с Карри и Грином — с Грином у него очень хорошие личные отношения. Или же пойти в «Хит» и сыграть вместе с Адетокунбо. Но я никак не ожидал, что внезапно появятся «76-е», — сказал О'Нил в видео на YouTube-канале The Old Man and The Three.